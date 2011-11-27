Weihnachten 1997: paramilitärische Gruppen begehen unter Beteiligung der mexikanischen Armee im Dorf Acteal im Bundesstaat Chiapas ein Massaker und töten dabei 45 Menschen, darunter Kinder und schwangere Frauen. In diesem zur Gemeinde Chenalhó in der Region Las Altos gehörenden Dorf lebten vor allem Indigene, die der Gruppe der Tzotzilen angehören.
Der Angriff galt der Gruppe „Las Abejas“ („Die Bienen“), die den Zapatist:innen, die 1994 einen Aufstand gegen die neue Weltordnung gemacht hatten, positiv gegenüberstanden, jedoch den Einsatz von Waffen ablehnte. Im Gefolge des Massakers organisierten sich Forscher:innen der Universidad Autónoma de México und Aktivist:innen und unterstützten die Bildungsarbeit der vor dem Massaker geflohenen Gemeinschaft.
Über diese 25-jährige Solidarität, über die Bildungsprojekte und die Schwierigkeiten ihrer Realisierung wird Óscar García González berichten. Er ist Dozent am Instituto de Educación Media Superior in Mexiko-Stadt, Gewerkschafter und Autor (u.a. auf https://rebelion.org/) und forscht hauptsächlich zu indigenen sozialen Bewegungen.
Die Veranstaltung mit Óscar García González findet statt am
Zurückliegende Veranstaltung: Krieg im (Urlaubs-)Paradies
Guerrero: kontrolliert und terrorisiert durch die Drogenkartelle
Die Diskussionsveranstaltung fand statt mit Pater José Filiberto Velázquez Florencio, Priester und Direktor des Zentrums für die Rechte von Gewaltopfern „Minerva Bello“, Guerrero.
Die Diözese Chilpancingo-Chilapa liegt im Bundesstaat Guerrero, im Südwesten Mexikos, einem der ärmsten mexikanischen Bundesstaaten, der besonders stark von den gewalttätigen Auseinandersetzungen und Machtkämpfen der Drogenkartelle betroffen ist.
Ayotzinapa in Guerrero war 2014 Ort des gewaltsamen Verschwindenlassens von 43 Studenten. Die Lage hat sich seitdem weiter verschärft: Allein 2023 gab es in diesem Bundesstaat, in dem auch der bekannte Badeort Acapulco liegt, 1.890 Morde.
Der Kampf gegen die Kartelle und die Organisierte Kriminalität ist eine der größten Herausforderungen für die neue mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum, die am 1. Oktober ihr Amt angetreten hat. Wie sieht ihre Sicherheitsstrategie aus? Welche Forderungen hat die mexikanische Zivilgesellschaft? Diese und andere Fragen werden wir am 4. Februar mit Pater Filiberto diskutieren.
Veranstalter waren: Zapapres e.V. in Kooperation mit der Rosa Luxemburg Stiftung Hamburg
Aktuelle Infos / Veranstaltungen von Zapapres
Tagung
Menschenrechte in Mexiko –
Rolle der Zivilgesellschaft und internationale Verantwortung
Aktuelle Informationen aus Mexiko von unserem Projektpartner ATZIN A.C. (www.atzin.org)
Das Pilotprojekt „Klimaschutz und gesündere Ernährung“ konnte im Mai 2022 beginnen – dank der finanziellen Förderung durch die W.P. Schmitz-Stiftungen.
Frauenpower beim Bau des Fundaments für die Tanks
Das Projekt kombiniert für insgesamt 20 Familien in Tlamacazapa, Guerrero (Mexiko) den Einsatz von ökologischen Öfen zum Kochen mit der Einführung kleiner Küchengärten, in denen nährstoffreiche Gemüsesorten und Kräuter angebaut werden sollen, die frei von Pestiziden sind. Die kontinuierliche Verwendung der ökologischen Öfen reduziert die Entnahme von Brennholz aus den bereits stark abgeholzten umliegenden Wäldern, verringert das Einatmen von giftigem Rauch und ermöglicht eine schnellere Kochzeit, wodurch Zeit für andere Aktivitäten gewonnen wird. In zehn der 20 Haushalte werden vorgefertigte 2.500-Liter-Tanks installiert, die über eine Verbindungs-Regenrinne
Marta mit oekologischem Ofen
das Auffangen und Sammeln von Regenwasser ermöglichen, um auch in den Monaten außerhalb der Regenzeit Wasser zur Verfügung zu haben und um den tatsächlichen Wasserverbrauch der Familien beurteilen zu können.
Lupe mit dem Regenwasser Auffangtank
Arbeitsbereich: Guerrero/Spendenprojekt Atzin
In den Bergen des Bundeslandes Guerrero liegt Tlamacazapa, ein Ort an dem extreme Armut herrscht: Das Einkommen liegt unter 1 € pro Tag pro Person; es gibt keine Wasserversorgung, so dass die Menschen verdrecktes Brunnenwasser trinken müssen; es gibt nur eine rudimentäre Gesundheitsversorgung; die Analphabetismusquote liegt bei 80%.
Die Frauen aus dem Dorf haben im Jahr 1996 das Projekt Zusammen gehen für Gesundheit und Entwicklung in Tlamacazapa, Guerrero, gegründet. Heute führen sie das Projekt unter dem Namen Atzin fort.
HondurasMenschenrechte, Widerstand und wirtschaftliche Alternativen nach dem Putsch
Seit dem Putsch vom 28. Juni 2009 und aufgrund persönlicher Beziehungen befaßt sich ZAPAPRES mit den aktuellen Enwicklungen in Honduras.
Unser besonderes Augenmerk gilt dabei:
der kritischen Menschenrechtslage und der Repression durch das Putschregimes und dessen Folgeregierung
den Bemühungen um Bestrafung der Verantwortlichen des Staatsstreiches
dem Aufbau der im Zuge des Putsches entstandenen Nationalen Front des Volks-Widerstandes (FNRP) als politische Alternative zum oligarchisch geprägten Herrschaftssystem in Honduras
der Kampf der BäuerInnen um Rückgewinnung ihres Land von riesigen Ölpalmplantagen in Privatbesitz an der Nordküste (Bajo Aguan)
Diese Seiten werden regelmäßig ergänzt und fortlaufend weiterentwickelt. Für Anregungen und Vorschläge sind wir jederzeit offen und dankbar.
Helfen Sie uns!
Zapapres ist seit 2001 als gemeinnütziger Verein anerkannt und sammelt Spenden für Partner-organisationen in Mexiko und Honduras. Spenden können auch an andere NGOs weitergegeben werden, sofern diese den Vereinszwecken entsprechen.