Acteal, Chiapas

Mitt­woch, den 25. Juni 2025 um 19:30 Uhr

Ort: Cen­tro So­cia­le, Stern­stra­ße 2, 20357 Ham­burg (Nähe U-Feld­stra­ße)

Za­pa­tis­ti­sche Bil­dung nach dem Mas­sa­ker

Weih­nach­ten 1997:  pa­ra­mi­li­tä­ri­sche Grup­pen be­ge­hen un­ter Be­tei­li­gung der me­xi­ka­ni­schen Ar­mee im Dorf Ac­teal im Bun­des­staat Chia­pas ein Mas­sa­ker und tö­ten da­bei 45 Men­schen, dar­un­ter Kin­der und schwan­ge­re Frau­en. In die­sem zur Ge­mein­de Chen­al­hó in der Re­gi­on Las Al­tos ge­hö­ren­den Dorf leb­ten vor al­lem In­di­ge­ne, die der Grup­pe der Tzot­zi­len an­ge­hö­ren.

Der An­griff galt der Grup­pe „Las Abe­jas“ („Die Bie­nen“), die den Zapatist:innen, die 1994 ei­nen Auf­stand ge­gen die neue Welt­ord­nung ge­macht hat­ten, po­si­tiv ge­gen­über­stan­den, je­doch den Ein­satz von Waf­fen ab­lehn­te. Im Ge­fol­ge des Mas­sa­kers or­ga­ni­sier­ten sich Forscher:innen der Uni­ver­si­dad Au­tó­no­ma de Mé­xi­co und Aktivist:innen und un­ter­stütz­ten die Bil­dungs­ar­beit der vor dem Mas­sa­ker ge­flo­he­nen Ge­mein­schaft.

Über die­se 25-jäh­ri­ge So­li­da­ri­tät, über die Bil­dungs­pro­jek­te und die Schwie­rig­kei­ten ih­rer Rea­li­sie­rung wird Ós­car Gar­cía Gon­zá­lez be­rich­ten. Er ist Do­zent  am In­sti­tu­to de Edu­ca­ción Me­dia Su­pe­ri­or in Me­xi­ko-Stadt, Ge­werk­schaf­ter und Au­tor (u.a. auf https://rebelion.org/) und forscht haupt­säch­lich zu in­di­ge­nen so­zia­len Be­we­gun­gen.

Die Ver­an­stal­tung mit Ós­car Gar­cía Gon­zá­lez fin­det statt am

Mitt­woch, den 25. Juni 2025 um 19:30 Uhr

Ort: Cen­tro So­cia­le, Stern­stra­ße 2, 20357 Ham­burg (Nähe U-Feld­stra­ße)

Ver­an­stal­ter:  Za­pa­pres e.V. (https://info.zapapres.de/)

Zurückliegende Veranstaltung: Krieg im (Urlaubs-)Paradies

Guer­re­ro: kon­trol­liert und ter­ro­ri­siert durch die Dro­gen­kar­tel­le

Die Dis­kus­si­ons­ver­an­stal­tung fand statt mit Pa­ter José Fi­li­ber­to Veláz­quez Flo­ren­cio, Pries­ter und Di­rek­tor des Zen­trums für die Rech­te von Ge­walt­op­fern „Mi­ner­va Bel­lo“, Guer­re­ro.

Die Diö­ze­se Chil­pan­cin­go-Chi­la­pa liegt im Bun­des­staat Guer­re­ro, im Süd­wes­ten Me­xi­kos, ei­nem der ärms­ten me­xi­ka­ni­schen Bun­des­staa­ten, der be­son­ders stark von den ge­walt­tä­ti­gen Aus­ein­an­der­set­zun­gen und Macht­kämp­fen der Dro­gen­kar­tel­le be­trof­fen ist.

Ayot­zina­pa in Guer­re­ro war 2014 Ort des ge­walt­sa­men Ver­schwin­den­las­sens von 43 Stu­den­ten. Die Lage hat  sich seit­dem wei­ter ver­schärft: Al­lein 2023 gab es in die­sem Bun­des­staat, in dem   auch der be­kann­te Ba­de­ort Aca­pul­co liegt, 1.890  Mor­de.

Der Kampf ge­gen die Kar­tel­le und die Or­ga­ni­sier­te Kri­mi­na­li­tät ist eine der größ­ten Her­aus­for­de­run­gen für die neue me­xi­ka­ni­sche Prä­si­den­tin Clau­dia Shein­baum, die am 1. Ok­to­ber ihr Amt an­ge­tre­ten hat. Wie sieht ihre Si­cher­heits­stra­te­gie aus? Wel­che For­de­run­gen hat   die me­xi­ka­ni­sche Zi­vil­ge­sell­schaft? Die­se und an­de­re Fra­gen wer­den   wir am 4. Fe­bru­ar mit Pa­ter Fi­li­ber­to dis­ku­tie­ren.

Ver­an­stal­ter wa­ren: Za­pa­pres e.V. in Ko­ope­ra­ti­on mit der Rosa Lu­xem­burg Stif­tung Ham­burg

Aktuelle Infos / Veranstaltungen von Zapapres

Ta­gung

Men­schen­rech­te in Me­xi­ko –
Rol­le der Zi­vil­ge­sell­schaft und in­ter­na­tio­na­le Ver­ant­wor­tung

Mexiko-Tagung

Don­ners­tag, 12. Sep­tem­ber 2024 17.30 – 21.00 Uhr
Frei­tag, 13. Sep­tem­ber 2024 09.00 – 18.00 Uhr

mehr In­fos und An­mel­dung

Ta­gungs­ort:
Hein­rich-Böll-Stif­tung – Bun­des­stif­tung Ber­lin
Schu­mann­str. 8
10117 Ber­lin

Veranstalter/innen
Hein­rich-Böll-Stif­tung – Bun­des­stif­tung Ber­lin in Ko­ope­ra­ti­on mit
Deut­sche Men­schen­rechts­ko­or­di­na­ti­on Me­xi­ko

 
An­de­re ak­tu­el­le Bei­trä­ge fin­det Ihr auf der Za­pa­pres-face­book-Sei­te

Aktuelle Informationen aus Mexiko von unserem Projektpartner ATZIN A.C. (www.atzin.org)

Das Pi­lot­pro­jekt „Kli­ma­schutz und ge­sün­de­re Er­näh­rung“ konn­te im Mai 2022 be­gin­nen – dank der fi­nan­zi­el­len För­de­rung durch die W.P. Schmitz-Stif­tun­gen.

Frauenpower beim Bau des Fundaments für die Tanks

Frau­en­power beim Bau des Fun­da­ments für die Tanks

Das Pro­jekt kom­bi­niert für ins­ge­samt 20 Fa­mi­li­en in Tla­ma­ca­za­pa, Guer­re­ro (Me­xi­ko) den Ein­satz von öko­lo­gi­schen Öfen zum Ko­chen mit der Ein­füh­rung klei­ner Kü­chen­gär­ten, in de­nen nähr­stoff­rei­che Ge­mü­se­sor­ten und Kräu­ter an­ge­baut wer­den sol­len, die frei von Pes­ti­zi­den sind. Die kon­ti­nu­ier­li­che Ver­wen­dung der öko­lo­gi­schen Öfen re­du­ziert die Ent­nah­me von Brenn­holz aus den be­reits stark ab­ge­holz­ten um­lie­gen­den Wäl­dern, ver­rin­gert das Ein­at­men von gif­ti­gem Rauch und er­mög­licht eine schnel­le­re Koch­zeit, wo­durch Zeit für an­de­re Ak­ti­vi­tä­ten ge­won­nen wird. In zehn der 20 Haus­hal­te wer­den vor­ge­fer­tig­te 2.500-Liter-Tanks in­stal­liert, die über eine Ver­bin­dungs-Re­gen­rin­ne

Marta mit oekologischem Ofen

Mar­ta mit oeko­lo­gi­schem Ofen

das Auf­fan­gen und Sam­meln von Re­gen­was­ser er­mög­li­chen, um auch in den Mo­na­ten au­ßer­halb der Re­gen­zeit Was­ser zur Ver­fü­gung zu ha­ben und um den tat­säch­li­chen Was­ser­ver­brauch der Fa­mi­li­en be­ur­tei­len zu kön­nen.

Lupe mit dem Regenwasser Auffangtank

Lupe mit dem Re­gen­was­ser Auf­fang­tank

Arbeitsbereich: Guerrero/Spendenprojekt Atzin

  • In den Ber­gen des Bun­des­lan­des Guer­re­ro liegt Tla­ma­ca­za­pa, ein Ort  an dem ex­tre­me Ar­mut herrscht: Das Ein­kom­men liegt un­ter 1 € pro Tag pro Per­son; es gibt kei­ne Was­ser­ver­sor­gung, so dass die Men­schen ver­dreck­tes Brun­nen­was­ser trin­ken müs­sen; es gibt nur eine ru­di­men­tä­re Ge­sund­heits­ver­sor­gung; die An­alpha­be­tis­mus­quo­te liegt bei 80%.

Die Frau­en aus dem Dorf ha­ben im Jahr 1996 das Pro­jekt Zu­sam­men ge­hen für Ge­sund­heit und Ent­wick­lung in Tla­ma­ca­za­pa, Guer­re­ro, ge­grün­det. Heu­te füh­ren sie das Pro­jekt un­ter dem Na­men Atz­in fort.

-> Spen­den­pro­jekt Atz­in

Honduras-Koordination Hamburg

  • Hon­du­rasMen­schen­rech­te, Wi­der­stand und wirt­schaft­li­che Al­ter­na­ti­ven nach dem Putsch

Seit dem Putsch vom 28. Juni 2009 und auf­grund per­sön­li­cher Be­zie­hun­gen be­faßt sich ZA­PA­PRES mit den ak­tu­el­len En­wick­lun­gen in Hon­du­ras.

Un­ser be­son­de­res Au­gen­merk gilt da­bei:

  • der kri­ti­schen Men­schen­rechts­la­ge und der Re­pres­si­on durch das Putsch­re­gimes und des­sen Fol­ge­re­gie­rung
  • den Be­mü­hun­gen um Be­stra­fung der Ver­ant­wort­li­chen des Staats­strei­ches
  • dem Auf­bau der im Zuge des Put­sches ent­stan­de­nen Na­tio­na­len Front des Volks-Wi­der­stan­des (FNRP) als po­li­ti­sche Al­ter­na­ti­ve zum olig­ar­chisch ge­präg­ten Herr­schafts­sys­tem in Hon­du­ras
  • der Kampf der Bäue­rIn­nen um Rück­ge­win­nung ih­res Land von rie­si­gen Öl­palm­plan­ta­gen in Pri­vat­be­sitz an der Nord­küs­te (Bajo Agu­an)
  • der Stär­kung klein­bäu­er­li­cher Kaf­fee­or­ga­ni­sa­tio­nen (in Ko­ope­ra­ti­on mit » Café Mar­ca­la In­ter­na­tio­nal)
  • der schwie­ri­gen Si­tua­ti­on der mit­tel­ame­ri­ka­ni­schen Mi­gran­tIn­nen in Me­xi­ko.

za­pa­pres ko­or­di­niert sich mit an­de­ren Ham­bur­ger Grup­pen, die zu Hon­du­ras ar­bei­ten, wie: ai – Me­xi­ko und Zen­tral­ame­ri­ka Ko­or­di­na­ti­ons­grup­pe (casa), Peace Bri­ga­des in­ter­na­tio­nal