Mitt­woch, den 25. Juni 2025 um 19:30 Uhr

Ort: Cen­tro So­cia­le, Stern­stra­ße 2, 20357 Ham­burg (Nähe U-Feld­stra­ße)

Za­pa­tis­ti­sche Bil­dung nach dem Mas­sa­ker

Weih­nach­ten 1997: pa­ra­mi­li­tä­ri­sche Grup­pen be­ge­hen un­ter Be­tei­li­gung der me­xi­ka­ni­schen Ar­mee im Dorf Ac­teal im Bun­des­staat Chia­pas ein Mas­sa­ker und tö­ten da­bei 45 Men­schen, dar­un­ter Kin­der und schwan­ge­re Frau­en. In die­sem zur Ge­mein­de Chen­al­hó in der Re­gi­on Las Al­tos ge­hö­ren­den Dorf leb­ten vor al­lem In­di­ge­ne, die der Grup­pe der Tzot­zi­len an­ge­hö­ren.

Der An­griff galt der Grup­pe „Las Abe­jas“ („Die Bie­nen“), die den Zapatist:innen, die 1994 ei­nen Auf­stand ge­gen die neue Welt­ord­nung ge­macht hat­ten, po­si­tiv ge­gen­über­stan­den, je­doch den Ein­satz von Waf­fen ab­lehn­te. Im Ge­fol­ge des Mas­sa­kers or­ga­ni­sier­ten sich Forscher:innen der Uni­ver­si­dad Au­tó­no­ma de Mé­xi­co und Aktivist:innen und un­ter­stütz­ten die Bil­dungs­ar­beit der vor dem Mas­sa­ker ge­flo­he­nen Ge­mein­schaft.

Über die­se 25-jäh­ri­ge So­li­da­ri­tät, über die Bil­dungs­pro­jek­te und die Schwie­rig­kei­ten ih­rer Rea­li­sie­rung wird Ós­car Gar­cía Gon­zá­lez be­rich­ten. Er ist Do­zent am In­sti­tu­to de Edu­ca­ción Me­dia Su­pe­ri­or in Me­xi­ko-Stadt, Ge­werk­schaf­ter und Au­tor (u.a. auf https://rebelion.org/) und forscht haupt­säch­lich zu in­di­ge­nen so­zia­len Be­we­gun­gen.

Die Ver­an­stal­tung mit Ós­car Gar­cía Gon­zá­lez fin­det statt am

Mitt­woch, den 25. Juni 2025 um 19:30 Uhr

Ort: Cen­tro So­cia­le, Stern­stra­ße 2, 20357 Ham­burg (Nähe U-Feld­stra­ße)

Ver­an­stal­ter: Za­pa­pres e.V. (https://info.zapapres.de/)